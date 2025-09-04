Noticias de Colombia y el Mundo
Colombiano murió en combate en Ucrania tras ser localizado por un dron ruso
Una cámara aérea captó los últimos segundos de vida de José Vaquiro Arroyave, un exmilitar colombiano que se alistó como combatiente extranjero en la guerra entre Ucrania y Rusia. El estremecedor video, que dura apenas 41 segundos, muestra el instante exacto en el que un dron ruso lo localiza en una trinchera y lanza un ataque letal.Vaquiro Arroyave, oriundo de Yumbo, Valle del Cauca, vestía camuflado ucraniano y sostenía una placa de identificación junto a una pequeña bandera de Colombia. Según información revelada por medios internacionales y fuentes cercanas a su entorno, el hecho ocurrió cerca del poblado de Voronoye, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, el pasado 14 de agosto de 2025. Sin embargo, el video apenas se filtró el 31 de agosto en unos medios internacionales y ha causando conmoción en redes sociales. Las autoridades militares rusas identificaron al colombiano gracias a sus publicaciones en redes, donde habría compartido imágenes de sus movimientos con el ejército ucraniano. En algunos de estos registros se le observa en vehículos militares, campamentos improvisados y junto a otros presuntos mercenarios latinoamericanos. Vaquiro, conocido por su apodo ‘Chepelín’, se habría unido en junio de 2025 a la Brigada Mecanizada 31 del Ejército ucraniano, llegando primero a Kiev y siendo enviado casi de inmediato al frente de batalla, al sur de Ucrania, una zona altamente conflictiva. No se habría sometido a entrenamiento formal antes de ser desplegado. Uno de sus últimos videos en redes, fechado el 17 de julio, lo muestra dentro de una camioneta tipo van, acompañado por otros soldados. En su publicación final, aparece herido, tendido en el suelo, levantando con dificultad una pequeña bandera colombiana. A pesar de su gesto, el dron, presuntamente operado por la brigada rusa Vostok, ejecutó el ataque mortal. El caso de Vaquiro no ha tenido amplia difusión en Colombia, a pesar de los esfuerzos del gobierno por evitar que nacionales participen en guerras extranjeras. El presidente Gustavo Petro ha reiterado su interés en frenar el reclutamiento de colombianos en conflictos armados como los de Ucrania, Sudán y algunas zonas de Oriente Medio. La historia de ‘Chepelín’ se convierte en otro episodio trágico de la participación de colombianos en guerras ajenas, impulsados por la falta de oportunidades, el dinero y, en algunos casos, la convicción personal de combatir por ideales que no son propios.
Judicial
Cayó en Santa Marta uno de los hombres más buscados en Santander. Fue asesinado cuando tomaba un bus a Bucaramanga
La noche de este jueves 28 de agosto, la tranquilidad de la terminal de transportes de Santa Marta se rompió en segundos. Duvalier Sanabria Trujillo, de 33 años, fue asesinado de tres disparos en la cabeza cuando descendía de un taxi para abordar un bus con destino a Bucaramanga.Sanabria había sobrevivido a un atentado en junio, estuvo preso, figuraba en el cartel de los más buscados de Santander y tenía circular azul de Interpol. Pese a ello, seguía moviéndose entre ciudades y, según las autoridades, nunca abandonó la vida criminal. Su historial incluía asesinatos con arma blanca y de fuego, robos de motocicletas y vínculos con bandas en Piedecuesta, por lo que llegaron a ofrecer hasta 10 millones de pesos por información que permitiera su captura.El hombre había llegado a Gaira en compañía de su esposa e hija menor. Testigos relatan que, al momento del ataque, la niña logró correr entre la multitud mientras su madre gritaba desesperada. En uno de los videos grabados por viajeros se escucha la frase: “¡La puta perra de la Yanelis, por eso lo mataron!”.La Policía desplegó un operativo en la zona, mientras el cuerpo de Sanabria fue custodiado para las diligencias de levantamiento. Aunque el hecho causó pánico entre decenas de pasajeros, no se registraron más heridos.
ATENCIÓN | Motociclista falleció en grave accidente en la calle 45, sector de Chimitá
#ATENCIÓN | Motociclista falleció en accidente en la calle 45 de Bucaramanga Un fuerte accidente de tránsito se registró hacia las 11:30 de la noche en la calle 45 de Bucaramanga, bajando hacia el sector de Chimitá – Centro abastos, antes de llegar a la cárcel de mujeres. Según testigos, un hombre identificado como Rafael Joséd Chinchilla Mantilla, de nacionalidad venezolana, intentó cruzar el separador de la vía, momento en el que fue impactado por dos motocicletas que descendían por el corredor vial.𝑬𝒍 𝒄𝒊𝒖𝒅𝒂𝒅𝒂𝒏𝒐 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒏𝒋𝒆𝒓𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒐́ 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒍𝒖𝒈𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒉𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔, 𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒐𝒔 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒄𝒊𝒄𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒍𝒂𝒅𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒂𝒎𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒊𝒖𝒅𝒂𝒅. 𝑯𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒆 𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔.Al sitio acudió personal de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde será reclamado por sus familiares.
Ocho policías muertos y varios heridos tras ataque con un dron en Antioquia
En el municipio de Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado en medio de un operativo contra el narcotráfico. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el ataque fue perpetrado por el Clan del Golfo, organización que, según el alto funcionario, "no es otra cosa que un cartel de narcotráfico y terror". La aeronave fue impactada presuntamente por un dron cargado con explosivos en el momento en que realizaba la extracción de personal en tierra.De acuerdo con fuentes de la Policía, el ataque dejó un saldo de seis policías muertos y otros seis heridos, aunque posteriormente el presidente Gustavo Petro aseguró que la cifra ascendía a ocho uniformados fallecidos y ocho más gravemente lesionados. “En la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la Policía. La reacción de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha sido inmediata”, indicó el mandatario desde su cuenta de X, atribuyendo la acción armada al frente 36 del EMC. Las autoridades informaron que los policías en tierra entraron en combate con integrantes de un grupo armado ilegal, lo que mantiene la situación en desarrollo. Una aeronave arpía de la Fuerza Aérea se encuentra brindando apoyo para la extracción de los efectivos que permanecen en la zona, mientras se mantiene la confrontación.El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, condenó el hecho y lo calificó como una acción terrorista: “Hoy la violencia de estos criminales enluta a todo un país. Hemos dispuesto mayores capacidades para atender a nuestros policías y seguir enfrentando a estas estructuras”.Por su parte, el ministro Sánchez reiteró que el Estado responderá con contundencia y aseguró que tan pronto se tenga total claridad sobre lo ocurrido se entregará un balance oficial.Este ataque se produjo horas después de que las autoridades confirmaran la incautación de una tonelada y media de cocaína en Urabá, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una retaliación del Clan del Golfo. La situación mantiene en alerta máxima a las fuerzas militares y de policía en la región de Antioquia.
Horror: Hombre asesinó a su hermana con once disparos por una disputa familiar
Un escalofriante crimen ha sacudido a la comunidad latina en Estados Unidos, luego de que se hiciera público el impactante asesinato de una mujer de 60 años a manos, presuntamente, de su propio hermano. El hecho, captado por cámaras de seguridad, muestra una escena sacada de una película de terror: once disparos mortales y un frío "remate" a sangre fría.La víctima fue identificada como Beatriz Linares Calamita, una notaria que ejercía su profesión en Miami-Dade. El pasado 4 de abril de 2025, alrededor de las 5:30 de la tarde, su vida fue arrebatada por quien sería su hermano, Pedro Pablo Linares, de 58 años. Según las autoridades norteamericanas, el sujeto ingresó al lugar cuidadosamente disfrazado: usaba gorro, mascarilla, guantes quirúrgicos y una camiseta con una calavera estampada, intentando ocultar su identidad. En cuestión de segundos, desató el horror en la oficina: le disparó repetidamente a su hermana, sin piedad ni vacilación. Los informes forenses indican que recibió cerca de once impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, lo más perturbador es que, tras intentar huir, el agresor regresó a la escena solo para rematarla con un disparo en la cabeza. En el momento del ataque, Beatriz conversaba con un cliente, quien milagrosamente logró escapar. Su esposo, se encontraba en otra oficina del mismo recinto, escuchó los disparos y alcanzó a ver al sospechoso huyendo en una camioneta plateada, tras azotar la puerta. Las primeras investigaciones apuntan a una disputa familiar por temas de convivencia, ya que días antes la víctima habría echado a su hermano de la vivienda donde ambos vivían junto a su madre. Las autoridades consideran que Pedro Pablo actuó con premeditación. Después de más de tres meses de búsqueda, Pedro Pablo Linares fue capturado en el estado de Louisiana y trasladado a Florida, donde enfrenta cargos por asesinato en primer grado, un delito que podría llevarlo a pasar el resto de su vida tras las rejas. Este caso ha causado indignación y conmoción, no solo por el lazo familiar entre víctima y victimario, sino por la frialdad con la que se ejecutó el crimen, frente a testigos y con un nivel de violencia que estremece.
“Siempre serás el amor de mi vida”: la emotiva despedida de la esposa de Miguel Uribe Turbay.
Colombia despide hoy a Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, quien falleció tras dos meses de lucha por su vida luego del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá. El dirigente permanecía en estado crítico desde entonces, bajo cuidados intensivos, luego de haber sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas para tratar una grave lesión en el sistema nervioso central. La noticia fue confirmada por su familia y allegados, en medio de un profundo dolor. Su esposa, con un mensaje cargado de amor y despedida, expresó: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.Uribe Turbay, de 39 años, era considerado una de las figuras emergentes de la política nacional y su fallecimiento deja un vacío en el panorama político. Durante las semanas posteriores al ataque, su equipo médico informó que se encontraba bajo sedación profunda, con monitoreo constante y pronóstico reservado. Pese a los esfuerzos de especialistas, no logró superar las complicaciones derivadas de las lesiones.El país reacciona con mensajes de condolencia de líderes políticos, amigos y ciudadanos que recuerdan su trayectoria pública y su papel como padre y esposo. Las autoridades judiciales continúan las investigaciones para esclarecer los móviles y responsables del atentado que hoy enluta a Colombia.
Pequeño de tres años murió ahogado en la piscina de su casa
Un profundo pesar se vive en Taganga, corregimiento de Santa Marta, tras la repentina muerte de un niño de apenas tres años que perdió la vida al ahogarse en la piscina de su vivienda la tarde del pasado 19 de julio.Los hechos ocurrieron cerca de las tres de la tarde, cuando el pequeño, luego de almorzar, se quedó dormido junto a su madre. Sin embargo, al despertar minutos después, la mujer notó que su hijo ya no estaba a su lado. Presa de la angustia, comenzó a buscarlo por la casa hasta que lo halló flotando en la piscina del patio trasero.Los gritos desesperados de la madre alertaron a los vecinos, quienes intentaron ayudar. La mujer trasladó a su hijo hasta el centro de salud de Taganga, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito. Finalmente, confirmaron el fallecimiento del menor.El caso ha causado un profundo dolor en la comunidad, donde muchos padres se solidarizan con la familia y se preguntan cómo un descuido tan breve pudo desencadenar una tragedia tan dolorosa. En las calles de Taganga, las conversaciones giran en torno a este suceso que ha dejado un vacío en la comunidad.El nombre del pequeño se ha convertido en un símbolo de advertencia sobre la importancia de la vigilancia permanente de los niños, especialmente en espacios donde hay piscinas o cuerpos de agua.Vecinos y allegados no ocultan su tristeza, mientras las autoridades locales reiteran el llamado a extremar las precauciones para evitar este tipo de accidentes. La muerte del pequeño Jaden enluta hoy a Taganga y deja una lección que nadie quisiera haber tenido que aprender.
Tragedia: Niño de 4 años murió luego de que un lavamanos le cayera encima
Una desgarradora tragedia estremeció al corregimiento de Yarima, jurisdicción de San Vicente de Chucurí – Santander, la noche del miércoles 3 de septiembre. Un niño de apenas 4 años, falleció en un lamentable accidente dentro de su vivienda, dejando a la comunidad sumida en el dolor y la impotencia.Según reportes preliminares, el pequeño se encontraba bajo el cuidado de su hermano mayor, de 16 años, mientras sus padres participaban en una reunión religiosa en una iglesia cercana. En un descuido, el niño se habría sujetado de un lavamanos del baño, el cual se desprendió violentamente de la pared. La estructura colapsó junto con una sección de la baldosa, provocando una profunda herida en su cuello. La emergencia tomó un giro aún más dramático por la ausencia de atención médica inmediata en el corregimiento. Ante la falta de un centro de salud equipado o una ambulancia en Yarima, los familiares no tuvieron otra opción que trasladar al menor por medios propios hasta el puesto de salud del corregimiento El Centro en Barrancabermeja. Pese a los esfuerzos desesperados, el pequeño llegó sin signos vitales. El hecho ha generado una fuerte ola de indignación en la comunidad. Vecinos, líderes sociales y ciudadanos exigen una respuesta urgente de las autoridades locales y departamentales ante la crítica situación del sistema de salud rural. Mientras las autoridades investigan los detalles del incidente, el corregimiento llora la pérdida de un menor que apenas comenzaba a vivir. El caso pone nuevamente sobre la mesa el abandono que sufren muchas zonas rurales del país, donde la falta de servicios médicos adecuados puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Mujer y su hijo asesinados a machete en San Vicente de Chucurí durante un hurto
Un atroz crimen conmocionó a la comunidad de San Vicente de Chucurí y a todo el departamento de Santander, luego de que una mujer de 25 años y su hijo de apenas un año fueran asesinados en su propia vivienda en la vereda Mérida. De acuerdo con la información entregada por el departamento de policía de Santander, un joven de 20 años habría ingresado al inmueble con la intención de robar algunos elementos, pero al ser sorprendido por la víctima reaccionó de forma violenta y los atacó con un machete. Incluso, la mascota de la familia también fue asesinada durante el hecho.Según lo detalló el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, el presunto agresor intentó huir en la motocicleta del esposo de la mujer, pero fue interceptado y capturado en flagrancia cuando pretendía vender el vehículo en otro sector. “La reacción inmediata de nuestros uniformados permitió detener al señalado responsable de este hecho atroz. Nos solidarizamos con la familia y rechazamos de manera categórica este crimen”, afirmó el oficial. El doble homicidio ya es materia de investigación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, quienes adelantan los actos urgentes para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades señalaron que el capturado deberá responder ante la justicia por homicidio agravado y hurto, mientras se avanza en la recolección de pruebas. La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a suministrar información veraz y oportuna que permita reforzar el proceso judicial, recordando que las líneas habilitadas son el 123 y la línea contra el crimen 3143587212, garantizando absoluta reserva.
Tragedia: Joven murió atrapado en máquina de planta avícola
Un impactante accidente laboral sacudió al municipio de Caldas, Antioquia, la mañana del pasado miércoles, cuando un joven trabajador de tan solo 24 años perdió la vida al quedar atrapado en una de las máquinas industriales de una reconocida planta avícola ubicada al sur del Valle de Aburrá.El incidente ocurrió alrededor de las 5:40 a. m., cuando el joven, quien había iniciado su turno laboral a las 4:00 a. m., operaba una máquina especializada en el enfriamiento de cabezas de pollo, conocida en la industria como "chiller". Esta se encontraba en el segundo piso de la planta procesadora. Según versiones preliminares, uno de sus compañeros fue quien encontró la aterradora escena: el trabajador yacía con una de sus manos incrustada en el aspa de la máquina, mientras su cuerpo estaba parcialmente sumergido en el agua del sistema de refrigeración. Al intentar auxiliarlo, sus amigos se dieron cuenta que ya no presentaba signos vitales. Las autoridades que acudieron al sitio de los hechos calificaron el deceso como un accidente laboral, aunque se espera que Medicina Legal confirme la causa exacta del fallecimiento. Santiago, como fue identificado, la víctima, llevaba un año trabajando en la empresa y acababa de reincorporarse a sus labores tras regresar de vacaciones. Apenas llevaba dos días manejando nuevamente la maquinaria que le arrebató la vida. Este trágico hecho ha generado conmoción entre los trabajadores de la planta y en la comunidad del municipio, quienes exigen una investigación a fondo sobre las condiciones de seguridad industrial y los protocolos que se siguen en estas instalaciones. Las autoridades ya están adelantando las respectivas indagaciones para esclarecer si hubo fallas técnicas o negligencia empresarial que contribuyeran a este lamentable desenlace.
Comerciante fue asesinado y trataron de quemar su apartamento para encubrirlo
La noche del lunes 1 de septiembre se tornó en pesadilla para los habitantes de Maicao, cuando lo que parecía un incendio doméstico terminó revelando un crimen atroz. En el interior de su apartamento fue encontrado sin vida el comerciante Yulder Buitrago Osorio, de 51 años, quien habría sido asesinado con arma blanca en lo que las autoridades consideran un homicidio premeditado.Según el reporte de las autoridades locales, el aterrador hallazgo ocurrió alrededor de las 8:00 p. m., luego de que los residentes del edificio Nataly, ubicado en la calle 14 con carrera 7A, alertaran sobre humo saliendo de uno de los apartamentos. Al llegar al lugar, la Policía Nacional y los bomberos forzaron la entrada y encontraron una escena espeluznante: el cuerpo de Buitrago yacía ensangrentado en la sala, con múltiples heridas de arma cortopunzante. A pocos metros, la estufa de la cocina estaba encendida, presuntamente con la intención de iniciar un incendio que eliminara toda evidencia del crimen. Los investigadores forenses trasladaron el cuerpo a las instalaciones de Medicina Legal, mientras las autoridades ya iniciaron las indagaciones para determinar las causas del homicidio, posibles móviles y los responsables de este macabro hecho. No se descarta que el crimen haya sido cometido por alguien cercano a la víctima, dado que no se encontraron señales de ingreso forzado en la vivienda. Este nuevo episodio de violencia en La Guajira reaviva la preocupación por la inseguridad que azota al municipio. Aunque por ahora se manejan varias hipótesis, la principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas o una disputa personal. Yulder Buitrago, nacido en Medellín pero radicado hace varios años en Maicao, era un comerciante reconocido por su trato amable y cercanía con la comunidad. Su muerte ha causado gran consternación entre familiares y conocidos, quienes han expresado su dolor en redes sociales con emotivos mensajes de despedida.
Video: Atraco a arma en Bucaramanga terminó con la captura de dos delincuentes
Un violento robo a mano armada quedó registrado en video en pleno centro de Bucaramanga, generando alarma entre los ciudadanos. El hecho ocurrió en la intersección de la carrera 18 con calle 22, frente a un taller de reparación de vehículos, donde un comerciante de 46 años fue sorprendido por dos delincuentes que lo despojaron de dos lujosas cadenas de oro.En las imágenes de una cámara de seguridad se observa cómo la víctima se encontraba junto a otro ciudadano revisando las llantas de un carro estacionado. Mientras ambos estaban concentrados en los arreglos del vehículo, dos hombres llegaron en una motocicleta desde la parte posterior. Tras identificar las valiosas joyas que portaba el comerciante, los ladrones avanzaron unos metros para no levantar sospechas y luego regresaron por el frente del automóvil. En un movimiento rápido y calculado, uno de los delincuentes rodeó el vehículo, se ubicó detrás del comerciante y, con un arma de fuego, lo intimidó apuntándole directamente a la cabeza. Acto seguido, le arrebató con violencia las cadenas de oro, y ambos delincuentes huyeron a toda velocidad en la motocicleta. Sin embargo, gracias al llamado oportuno de la comunidad y al inmediato despliegue del plan reactivo Blindaje Candado por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los sujetos fueron interceptados pocas cuadras después, en la calle 31 con carrera 5, barrio 12 de Octubre. La captura se dio en flagrancia y permitió incautar un celular y la motocicleta negra utilizada para cometer el crimen. Los capturados de 30 y 22 años deberán responder ante la justicia por el delito de hurto calificado y agravado. La Fiscalía General de la Nación ya adelanta el proceso judicial correspondiente. Según las autoridades, en lo que va del año ya se han capturado 528 personas por hurto en la capital santandereana, reafirmando el compromiso de la institución con la seguridad y convivencia ciudadana. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier acto delictivo a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212. La lucha contra el crimen continúa.
Lo más viral de la semana
Hallan sin vida a la pequeña Valeria: 17 días de angustia
Luego de más de dos semanas de incertidumbre y un intenso operativo de búsqueda, las autoridades confirmaron este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, una joven que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 12 de agosto.El estremecedor descubrimiento se realizó en las inmediaciones del río Frío, en el municipio de Cajicá, en pleno corazón de Cundinamarca. Las labores de búsqueda no cesaron desde el día en que se activó la alerta por desaparición, pero fue hasta la tarde de este viernes 29 de agosto que los investigadores localizaron el cuerpo, en circunstancias que aún no han sido confirmadas por las autoridades. La noticia fue confirmada por el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey Ángel, quien a través de sus redes sociales expresó su consternación e insinuó que el cadáver podría haber sido depositado en el lugar días después de la desaparición, lo que abriría nuevas hipótesis en el marco de la investigación judicial. Valeria, estudiante del Gimnasio Campestre Los Laureles, fue vista por última vez en su rutina habitual, antes de desaparecer sin dejar rastro. Las autoridades barajan varias líneas investigativas, pero aún no han emitido un parte oficial sobre las causas de la muerte ni si hubo participación de terceros. El caso ha despertado una ola de solidaridad, pero también de indignación. La comunidad exige justicia y respuestas claras. La investigación sigue en desarrollo, y se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre este lamentable hecho que mantiene conmocionado al municipio de Cajicá, Cundinamarca y al país entero.
Video: Le arrancan cadena de oro frente a su esposa y su bebé en Girón
Un robo a mano armada ocurrió el pasado miércoles 20 de agosto de 2025, alrededor de las 9:00 p.m., en un lugar de comidas en el barrio El Rincón de Girón, cuando dos delincuentes sorprendieron a un hombre que cenaba con su esposa y su bebé de apenas un año.Según se evidencia en un impactante video de seguridad, los asaltantes llegaron en motocicleta y actuaron con precisión milimétrica. Uno de ellos descendió sigilosamente del vehículo y se aproximó por detrás de la víctima, quien se encontraba desprevenida disfrutando de la cena con su familia. Sacó un arma que llevaba oculta en una tula rosada, y la puso tras la cabeza al padre de familia, en medio de gritos le exigía que entregara una lujosa cadena de oro avaluada en $10.750.000. El hombre no tuvo más opción que ceder ante la amenaza, mientras su esposa, paralizada por el miedo, abrazaba con desesperación a su pequeño hijo, rogando que no ocurriera una tragedia. En medio del escape, el delincuente dejó caer la cadena, obligándolo a agacharse para recogerla, antes de correr hacia su cómplice que lo esperaba sobre la moto. Los atracadores fueron descritos con precisión por las cámaras de seguridad: el que ejecutó el robo vestía sudadera y buzo negros, mientras que el conductor de la moto llevaba puesto un buzo amarillo con negro. Ambos huyeron sin dejar rastro. La víctima relató que tras el traumático momento, intentaron comunicarse con las autoridades, pero tras una larga espera en el lugar, la Policía no llegó. La familia, en estado de shock, decidió retirarse del sitio por su seguridad.
Doña Miryam la adulta mayor que murió debajo de un tractocamión en Girón
En la tarde de este jueves 28 de agosto se registró un grave accidente de tránsito en la vía Girón–Floridablanca, a la altura del retorno de San Jorge. En el hecho perdió la vida la señora Miryam Barragán de Galvis, de 68 años, quien se movilizaba como parrillera en una motocicleta de placas IAY12F.De acuerdo con las primeras versiones, el conductor del vehículo de dos ruedas habría perdido el control, lo que ocasionó que la moto terminara involucrada con un tractocamión. Como consecuencia del impacto, la mujer quedó debajo del pesado vehículo y falleció de manera inmediata en el lugar.A pesar de que ambulancias y equipos de socorro acudieron de manera rápida, la víctima no presentó signos vitales y fue declarada muerta en el sitio. El conductor de la motocicleta, quien al parecer prestaba un servicio de transporte informal, resultó lesionado y recibió atención médica.Curiosos que se encontraban en la zona intentaron auxiliar a la mujer, sin embargo, no hubo posibilidad de salvarle la vida. La situación generó consternación entre los presentes, que observaron cómo el cuerpo de la víctima quedó sobre la vía.Unidades de tránsito del municipio realizaron el respectivo levantamiento y adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro. El hecho deja a una familia sumida en el dolor por la pérdida de Barragán, cuya vida terminó en circunstancias lamentables en la carretera que conecta a dos de los municipios más importantes del área metropolitana de Bucaramanga.
Javier fue asesinado por robarle un bolso y su motocicleta en el barrio la Aurora de Bucaramanga
Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de un hombre de 38 años, identificado como Javier Félix Orejarena, quien falleció en la noche de este lunes tras ser atacado con arma de fuego en el barrio La Aurora, en el occidente de Bucaramanga.El caso ocurrió hacia las 9:30 p.m. del 1 de septiembre, sobre la calle 34 con carrera 30. Según información preliminar recabada por la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, la víctima se encontraba en dicho lugar junto a su motocicleta de marca Yamaha NMAX cuando fue abordada por cuatro personas que se desplazaban en dos motocicletas.De acuerdo con los primeros reportes, los agresores interceptaron a Orejarena con la intención de despojarlo de un bolso que llevaba consigo. Durante el forcejeo, uno de los asaltantes habría accionado un arma de fuego en su contra, ocasionándole cuatro heridas que comprometieron su estado de salud.El hombre fue auxiliado por vecinos del sector y trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander por la policia nacional, donde minutos después se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos del personal médico.Los responsables huyeron del lugar a bordo de de las motocicletas utilizadas por los atacantes, mientras que otro se dio a la fuga en el vehículo que pertenecía a la víctima.Unidades del CTI realizaron la inspección técnica del lugar de los hechos y posteriormente el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos forenses correspondientes.La Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación avanzan en la revisión de cámaras de seguridad del sector y la recopilación de testimonios, con el objetivo de identificar a los responsables y establecer con precisión los móviles del crimen.Hasta el momento no se ha reportado ninguna captura relacionada con este caso.
Kevin fue asesinado en el norte de Bucaramanga; la noche anterior lo habían amenazado
Un nuevo hecho de violencia sacudió la tranquilidad del sector Colseguros Norte, en el norte de Bucaramanga, la tarde de este viernes 29 de agosto. Un joven de 18 años, identificado como Kevin Steven Pabón Tolosa, perdió la vida tras recibir al menos cinco impactos de bala en un presunto caso de ajuste de cuentas.Según versiones preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde en la Carrera 7A, en inmediaciones del conjunto residencial Colseguros. La víctima se encontraba lavando un vehículo cuando fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Best azul. Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, impactándolo en el pecho 3 disparos y el rostro 2 disparos.Aunque Kevin fue trasladado de urgencia al Hospital Local del Norte, los esfuerzos médicos fueron en vano, y falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. Personal de criminalística de la SIJIN se desplazó hasta el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar pruebas que permitan esclarecer este nuevo homicidio.La víctima presentaba un tatuaje en el brazo derecho con figuras alusivas a un naipe, lo que es objeto de análisis por parte de las autoridades.Testigos del hecho habrían identificado al presunto agresor, conocido con el alias de ‘Mono Brayan’, quien según algunas versiones, habría amenazado a Kevin la noche anterior en su lugar de residencia. Las primeras hipótesis apuntan a una posible retaliación por conflictos personales entre la víctima y un familiar del sospechoso.Las autoridades adelantan labores de búsqueda para dar con el paradero del presunto homicida y confirmar si efectivamente fue quien perpetró el ataque.
Últimas Noticias de política en Bucaramanga y Colombia
Bucaramanga se queda sin alcalde: Consejo de Estado anula elección del alcalde de Bucaramanga por doble militancia
Consejo de Estado anula elección del alcalde de Bucaramanga por doble militancia En una decisión que sacude el panorama político del oriente colombiano, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga. La medida se tomó tras comprobarse que el entonces candidato incurrió en doble militancia durante las elecciones regionales de 2023, violando las disposiciones establecidas en la normatividad electoral del país. El alto tribunal ratificó el fallo de primera instancia emitido por el Tribunal Administrativo de Santander en diciembre de 2024, el cual ya había declarado la nulidad de su elección. Sin embargo, la defensa de Beltrán había interpuesto recursos que prolongaron el proceso hasta este jueves, cuando finalmente se resolvió la disputa con un fallo definitivo e inapelable. Con esta decisión, el actual mandatario deberá abandonar inmediatamente el cargo, interrumpiendo su periodo de gobierno que estaba previsto hasta el 31 de diciembre de 2027. De acuerdo con las pruebas recaudadas, Beltrán habría brindado apoyo abierto a candidatos de movimientos políticos distintos a Colombia Justa Libres, colectividad que avaló su aspiración a la Alcaldía de Bucaramanga. Entre los documentos y videos presentados se evidenció su participación en eventos y manifestaciones públicas junto a aspirantes de otras fuerzas políticas, situación que fue calificada como una falta grave y que vulnera el principio de transparencia electoral. ¿Qué pasará ahora en Bucaramanga? Con la confirmación de la nulidad, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, tendrá la responsabilidad de nombrar en los próximos días un alcalde encargado mientras se convoca a elecciones atípicas. Este proceso se estima que podría realizarse entre los meses de noviembre y diciembre de 2025, generando un nuevo escenario electoral en el que los ciudadanos deberán elegir al sucesor que completará el periodo administrativo. La noticia ha generado reacciones encontradas en la capital santandereana. Sectores afines a Beltrán han manifestado su inconformidad y han cuestionado la decisión judicial, mientras que opositores celebran el fallo como un triunfo de la legalidad y el respeto a las normas democráticas. Analistas locales han advertido que esta transición podría generar un clima de inestabilidad temporal, pero también abre la puerta a la reconfiguración política de la ciudad. Antecedentes del caso En diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander anuló en primera instancia la elección de Beltrán. Desde entonces, el proceso judicial estuvo acompañado de varios recursos legales que intentaron revertir la decisión, incluyendo peticiones de nuevo material probatorio que fueron negadas. Finalmente, el Consejo de Estado resolvió la demanda y confirmó lo que ya se había advertido: que la elección estuvo viciada por la doble militancia. Con esta determinación, Bucaramanga se suma a la lista de capitales colombianas que han enfrentado la salida anticipada de un mandatario por decisiones judiciales relacionadas con irregularidades en procesos electorales. La medida busca enviar un mensaje contundente sobre la necesidad de respetar la normatividad y garantizar elecciones limpias. Impacto en la ciudadanía Para los ciudadanos, la salida del alcalde representa un cambio inesperado que genera incertidumbre sobre la continuidad de proyectos en ejecución, como programas de seguridad, obras de infraestructura y planes sociales. No obstante, se espera que el alcalde encargado garantice la estabilidad administrativa en tanto se elige al nuevo mandatario en las urnas. El caso de Jaime Andrés Beltrán se convierte en un precedente importante en materia electoral y reafirma la capacidad de los órganos judiciales para salvaguardar la democracia. Bucaramanga, ahora, inicia un periodo de transición política que marcará la agenda pública en los próximos meses.El alcalde se refirió al fallo en su cuenta de Twitter
Más de 30 años de espera: El Cristal tendrá redes de alcantarillado
El barrio El Cristal de Bucaramanga comenzó a ver materializado un proyecto esperado por más de tres décadas: la construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Este avance es posible gracias al convenio No. 2639 de 2024, firmado entre la Gobernación de Santander, La Piedecuestana de Servicios Públicos y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb), que fue socializado con la comunidad.La inversión, que supera los $2.343 millones, contempla la construcción de 1.070 metros lineales de redes y la conexión de 100 acometidas domiciliarias, mejorando sustancialmente las condiciones de vida de las familias. Además, de manera articulada con el amb, se instalarán nuevas redes de acueducto para ampliar el beneficio.De acuerdo con la Gobernación, esta obra representa un ejemplo de gestión y planeación conjunta, donde la unión de esfuerzos institucionales permite dar solución a necesidades históricas de la comunidad.Con la ejecución de este proyecto, los habitantes de El Cristal dejarán atrás décadas de carencias en servicios básicos y se acercan a un entorno más digno, justo y saludable
Presidente Petro deroga decreto que convocaba consulta popular tras aprobación de la reforma laboral en el Congreso
En cumplimiento de su palabra, el presidente Gustavo Petro derogó oficialmente el decreto que convocaba a una consulta popular nacional, luego de que el Congreso de la República aprobara el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.La decisión fue formalizada mediante el Decreto 0703 del 24 de junio de 2025, cuyo artículo primero establece: “Deróguese el Decreto 639 del 11 de junio de 2025, por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones”. La derogatoria fue confirmada este martes desde la Casa de Nariño, cerrando así el capítulo de la consulta anunciada como alternativa en caso de que el Legislativo no aprobara el articulado de la reforma.En los considerandos del decreto, el Gobierno destaca la aprobación del informe de conciliación del proyecto de ley de reforma laboral en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, realizadas el pasado 20 de junio. Además, se argumenta que la iniciativa legislativa recoge “ampliamente el contenido material de las preguntas que serían sometidas al criterio del pueblo colombiano en la jornada electoral correspondiente a la consulta popular”.La reforma laboral: cambios sustanciales para millones de trabajadoresEntre los principales puntos aprobados en la reforma, que será sancionada este miércoles por el presidente Petro, se encuentran:Reconocimiento del trabajo nocturno entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m., con una jornada máxima de 8 horas diarias y 42 semanales.Aumento progresivo del recargo dominical y en días festivos hasta el 100 %.Eliminación de la tercerización para madres comunitarias y trabajadoras del hogar, quienes serán vinculadas progresivamente a la planta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Transformación del contrato de los aprendices del SENA a contrato laboral, con salario del 75 % del mínimo en etapa lectiva y del 100 % en etapa práctica, incluyendo afiliación a salud, pensión, ARL, primas y vacaciones.Garantía de derechos laborales para transportadores de carga y pasajeros, con su inclusión en el sistema de seguridad social.Creación de una política pública para asegurar los derechos laborales del campesinado y el sector agropecuario.Implementación de un programa de primer y último empleo, con incentivos estatales para empresas que contraten jóvenes recién graduados y personas mayores.Formalización progresiva de las manipuladoras de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), estructurada en cuatro fases.Petro anuncia convocatoria a una constituyenteTras confirmarse la aprobación de la reforma y la derogación del decreto que llamaba a consulta, el presidente anunció una nueva fase en su agenda política: la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el jefe de Estado declaró que “el constituyente ha sido ya convocado desde la presidencia”.Petro explicó que en las próximas elecciones será entregada una papeleta para convocar dicha asamblea constituyente, con el fin de transformar el Estado y dar paso a lo que denominó “una democracia profunda con las gentes”.“Espero la decisión de millones para que los próximos Gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado Social de Derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, concluyó el mandatario.Este anuncio marca el inicio de una nueva etapa de debate político y jurídico en el país, en la que se discutirá el alcance, la legalidad y el procedimiento para una eventual transformación constitucional. Mientras tanto, la atención se centra en la sanción presidencial de la reforma laboral, prevista para este miércoles 26 de junio.
Más
Noticias
Rifirrafe político entre el gobernador Juvenal Díaz y el diputado Danovis Lozano por propuesta de tasa a la seguridad en Santander
Chats revelan presuntos manejos irregulares que salpican al ministro Ricardo Bonilla y congresistas colombianos
Senador de EE.UU. pidió aumentar recompensa por Nicolás Maduro a 100 millones de dólares
VIDEOS MÁS POPULARES
CONTENIDO PREMIUM
EXCLUSIVO PARA TI
Expareja asesina a Luisa Urbano y sus dos hijos en un brutal ataque
Con profundo dolor, la comunidad de Popayán se une al luto por la desgarradora tragedia que ha cobrado la vida de Luisa Urbano Gutiérrez y sus dos pequeños hijos, de 5 y 9 años, en Jersey City, condado de Hudson, Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. Las víctimas fueron vilmente asesinadas por la expareja de Luisa, un hombre de origen latino con quien ella había terminado recientemente la relación.Según informes de un familiar cercano, el sujeto, en estado de alicoramiento, irrumpió en el hogar de la joven madre, entrando por una ventana. Tras un violento ataque con arma blanca, el hombre intentó quitarse la vida. Los niños, aunque inicialmente fueron encontrados con vida, fallecieron en el hospital, mientras que Luisa, gravemente herida, murió poco después de llegar a un centro médico.La tragedia ha conmocionado profundamente a la comunidad payanesa, que vive un dolor inmenso tras la pérdida de Luisa y sus hijos. En este momento tan difícil, los familiares de las víctimas solicitan apoyo para la repatriación de los cuerpos a Colombia. El presunto homicida se encuentra detenido, bajo custodia de las autoridades estadounidenses, tras haber sido trasladado a un centro asistencial debido a su intento de suicidio.Este evento tan doloroso deja una huella imborrable en la familia de Luisa y en toda la comunidad que hoy se une en solidaridad y lamento, solicitando recursos para poder repatriar los cuerpos de la mujer y sus dos pequeños y así darles cristiana sepultura. Desde este medio de comunicación expresamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de las víctimas en este momento tan difícil.
INPEC Decomisa 800 Armas y Tecnología Prohibida en Cárceles del País
En un masivo despliegue conocido como la Operación Dominó, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) intervino 124 cárceles del país, inspeccionando a 23.470 personas privadas de la libertad. Los hallazgos son impactantes: 813 armas de fabricación artesanal, 796 celulares, 2.712 accesorios tecnológicos, 485 SIM cards, un módem Wi-Fi y hasta 1.250 litros de alcohol, entre otros hallazgos.El operativo, llevado a cabo por 3.179 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, también decomisó 12 kilos de estupefacientes, elementos de pólvora, dinero en efectivo y objetos relacionados con prácticas de brujería. Las requisas revelaron ingeniosas caletas en paredes, techos y pisos de las celdas, usadas para ocultar los elementos prohibidos.Entre los hallazgos más sorprendentes, se reportaron celdas que contaban con televisores, muebles cómodos, electrodomésticos y hasta decoración personalizada, elementos que van más allá de lo permitido en un centro penitenciario. Además, en un espacio habilitado como tienda, se comercializaban alimentos, bebidas y otros productos que eran adquiridos por los reclusos con dinero en efectivo, también incautado durante el operativo.Desde la Cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, destacó los resultados del operativo como un golpe contundente contra las irregularidades dentro del sistema carcelario. Gutiérrez también llamó a redoblar esfuerzos para combatir la corrupción que facilita el ingreso de estos objetos.La intervención coincidió con el lanzamiento del programa ‘Códigos de Paz’, una iniciativa que busca transformar la vida de los reclusos a través del acceso a la educación superior, con una inversión de $6.000 millones.El INPEC reafirma su compromiso de mantener el control y la seguridad en los centros penitenciarios del país, enfrentando no solo a los reclusos que infringen las normas, sino también los desafíos estructurales que permiten estas actividades ilícitas.
Alias ‘El Viejo’ exmiembro de las Farc amenaza al director de la cárcel de máxima seguridad Palogordo en Girón
¡Alarma en el sistema penitenciario! José Oswaldo Lancheros Ramírez, conocido como alias “El Viejo”, exmiembro de las FARC ha lanzado amenazas graves contra el director de la cárcel de Máxima Seguridad Palogordo en Girón, Santander, Eleasid Durán Sánchez. La tensión en el centro carcelario ha alcanzado niveles críticos.Lancheros Ramírez, quien dirige la temida banda criminal “Los Genesis” desde su celda en la cárcel de Palogordo en Girón, ha sido identificado como el cerebro de una organización responsable de horribles delitos, incluyendo trata de personas y homicidios en el sur de Bogotá. En una serie de perturbadores incidentes, “El Viejo” ha instigado ataques directos contra el personal penitenciario, obligando al director a solicitar su traslado en dos ocasiones. La situación ha llevado al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a urgir al Inpec a reforzar los controles dentro del penal para proteger tanto a los funcionarios como a la comunidad. Mientras tanto, se ha revelado que Lancheros Ramírez mantiene una comunicación fluida con el exterior mediante teléfonos prohibidos y correos humanos, desde donde sigue orquestando sus macabros planes. La captura reciente de 20 miembros de “Los Genesis” ha sacudido el ambiente, revelando una red de crimen organizada con rentas mensuales superiores a 350 millones de pesos. Los detenidos enfrentan serios cargos como homicidio, desaparición forzada y tráfico de estupefacientes, entre otros. La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de 350 policías, ha logrado desmantelar esta red criminal, pero el desafío de lidiar con su temido líder continúa. En medio de la crisis, los esfuerzos por trasladar a “El Viejo” siguen sin respuesta, dejando al director de la cárcel y al personal en una situación cada vez más precaria. ¡La tensión en Palogordo es insostenible y las autoridades enfrentan un grave desafío para controlar la situación!
Deporte
Fabián Sambueza y Jefferson Mena, en recuperación por lesión en Atlético Bucaramanga
El Club Atlético Bucaramanga emitió este miércoles un reporte médico oficial en el que detalla la situación física de los jugadores Fabián Sambueza y Jefferson Mena, ambos actualmente fuera de competencia por distintas lesiones.Fabián Sambueza fue diagnosticado con un esquince de segundo grado en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda . De acuerdo con el Departamento Médico del club, el jugador se encuentra bajo manejo multidisciplinario por parte de especialistas en medicina del deporte, ortopedia y fisioterapia. Su tiempo de recuperación dependerá de la evolución clínica.En cuanto a Jefferson Mena, se confirmó una lesión muscular grado 2 en el semitendinoso del muslo derecho . El defensor ha mostrado una evolución favorable y ya se encuentra en la fase final de readaptación deportiva, realizando ejercicios en campo como parte del proceso de recuperación.El comunicado fue firmado por el Dr. Raúl Y. Rodríguez, director del Departamento Médico del club, quien reiteró el compromiso del equipo de salud en lograr la pronta y segura recuperación de los futbolistas.Estas ausencias representan un desafío para el equipo 'leopardo', que enfrenta una etapa crucial del campeonato.
Empate con polémica: el arbitraje de Carlos Paul Benítez desata críticas tras el 3-3 entre Bucaramanga y Colo Colo
El empate 3-3 entre Atlético Bucaramanga y Colo Colo, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, no solo dejó emociones en el marcador, sino también una fuerte controversia por decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del juego. El protagonista del debate fue el juez paraguayo Carlos Paul Benítez, especialmente por el penalti sancionado a favor del conjunto chileno en el minuto 37.La jugada más discutida ocurrió cuando Claudio Aquino cayó en el área santandereana. Inicialmente, el árbitro no sancionó falta, pero tras la revisión del VAR, cambió su decisión y otorgó el penalti. Javier Correa lo convirtió en el 2-1 parcial para Colo Colo. Sin embargo, la jugada fue considerada por muchos como una decisión controvertida, debido a que el contacto del defensor sobre Aquino fue calificado como “muy sutil” por varios medios y analistas.Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, la hinchada ‘leoparda’ expresó su inconformidad con duros comentarios. Se calificó el penalti como “inexistente” y se acusó al árbitro de favorecer al equipo chileno. Comentarios como “yo no veo el penal por ningún lado” o “haciendo lo posible para que Colo Colo empate” reflejaron la frustración generalizada entre los seguidores del Bucaramanga. Incluso hubo comparaciones con equipos europeos conocidos por recibir decisiones arbitrales discutidas, como Real Madrid.Otra intervención del VAR, esta vez en el minuto 63, también encendió los ánimos. Tras varios minutos de revisión, se validó el gol de Mauricio Isla que representó el 3-2 momentáneo, confirmando que no existía fuera de juego y que el balón había cruzado completamente la línea de gol. Esta demora en la revisión alimentó aún más el debate sobre el protagonismo del VAR en el partido.No obstante, también hubo voces que defendieron la actuación de Benítez. Algunos usuarios en redes sociales y analistas señalaron que sí hubo un leve contacto en la jugada del penalti y que, aunque discutible, la decisión del árbitro estaba respaldada por el protocolo del VAR. Desde Chile, medios como La Cuarta hablaron de un “leve roce” que justificó la caída de Aquino y reconocieron la jugada como polémica, pero no escandalosa.En Colombia, aunque predominó el descontento, algunos medios optaron por un enfoque más neutral. y Antena 2 tituló su nota como “polémico penalti en contra de Bucaramanga”, reflejando la controversia sin tomar partido.Pese a la intensidad del debate, ni Atlético Bucaramanga ni Colo Colo, ni la Conmebol, presentaron reclamos oficiales tras el encuentro. Esto sugiere que, si bien la decisión generó fuertes opiniones, se mantuvo dentro de lo debatible según el reglamento y la interpretación arbitral.En definitiva, el arbitraje de Carlos Paul Benítez dejó un sabor agridulce para los hinchas del Bucaramanga. Mientras para algunos fue un error que influyó en el desarrollo del partido, otros consideran que el juez actuó conforme a su criterio y al apoyo del VAR. Lo cierto es que la discusión sigue abierta, y este partido se suma a la lista de encuentros marcados por decisiones que dividen opiniones en la Copa Libertadores.
Deportes Tolima se clasifica a la final de la Liga Betplay 2024-II tras emocionante última jornada de cuadrangulares
𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐓𝐨𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐬𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐞𝐭𝐩𝐥𝐚𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝐈𝐈 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐦𝐨𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐣𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬Este domingo, el fútbol colombiano vivió una jornada vibrante y decisiva con la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024-II. En dos encuentros simultáneos, América de Cali recibió a Junior de Barranquilla en el estadio Pascual Guerrero, mientras que Deportes Tolima se enfrentó a Once Caldas en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.El grupo llegaba con Once Caldas liderando la tabla con 10 puntos y el Deportes Tolima aún con posibilidades de clasificación, aunque dependía de los resultados. Junior de Barranquilla también mantenía una esperanza matemática, pero necesitaba una victoria contundente ante el América y que el duelo entre Tolima y Once Caldas terminara en empate.Desde el inicio, ambos partidos demostraron el alto nivel de tensión y expectativa. En Ibagué, Tolima tomó la delantera al minuto 32 del primer tiempo, gracias a un gol que encendió los ánimos de la afición local, mientras que en Cali, América golpeó primero frente a Junior, poniendo el 1-0 en el marcador.Pese a los esfuerzos de Junior por cambiar el rumbo del partido en el Pascual Guerrero, el equipo caleño mantuvo su ventaja y neutralizó cualquier intento del ‘tiburón’ por revertir el resultado. Por su parte, en el Murillo Toro, Tolima defendió con solidez su ventaja, sin permitir que Once Caldas encontrara el empate.Con los marcadores intactos en el segundo tiempo, Deportes Tolima aseguró su clasificación a la final gracias a su victoria y al triunfo del América sobre Junior, que terminó con las aspiraciones del equipo barranquillero. Este desenlace le dio al Tolima el boleto a la gran final de la Liga Betplay 2024-II, dejando a Once Caldas en el segundo lugar del grupo.El Deportes Tolima buscará ahora alzarse con el título del fútbol colombiano, en una final que promete emociones para los aficionados del balompié nacional.
Dudamel: No perdimos, nos sacaron de la clasificación, un penalti y un gol anulado, dura crítica a árbitro
El empate 1-1 de Atlético Bucaramanga frente a Boyacá Chicó en Tunja desató la furia de Rafael Dudamel, técnico del equipo 'leopardo'. En una rueda de prensa cargada de tensión, el venezolano criticó severamente al árbitro Wílmar Montaño y al encargado del VAR, Keiner Jiménez, tras lo que demostró un "robo descarado" en el que dos decisiones polémicas, un penalti y un gol anulado, prácticamente dejaron a Bucaramanga sin opciones de clasificar a los cuadrangulares de la Liga "Es el día de mayor frustración en mi carrera. Siento una vergüenza ajena por lo que hoy se ha vivido en Tunja", afirmó Dudamel, señalando que el arbitraje en Colombia "está dañando el fútbol". Con voz firme, declaró que los nombres de Montaño y Jiménez "no se van a olvidar nunca", responsabilizándolos de lo que calificó como un "atentado contra la dignidad y los valores del fútbol colombiano". Dudamel desmenuzó las jugadas que, en su opinión, afectaron al equipo. La primera de ellas fue un penalti sancionado a Carlos Romaña por una presunta mano en el área, ignorando lo que Dudamel describió como "una falta previa" de un jugador de Boyacá Chicó. “Nuestro defensor fue desestabilizado en el aire. Fue un movimiento natural, pero el VAR no intervino”, expresó el técnico con evidente indignación. Minutos después, un gol de Andrés Ponce para Bucaramanga fue anulado, pese a que Montaño inicialmente había validado la anotación. Según Dudamel, el árbitro aseguró a los jugadores que el arquero rival no tenía la posesión de la pelota. Sin embargo, tras la intervención de Keiner Jiménez desde el VAR, la jugada fue revisada y finalmente invalidada, dejando al equipo con un amargo empate. Dudamel, quien previamente había expresado su descontento con el arbitraje en los encuentros ante Deportivo Cali y Medellín, lamentó que este último episodio “prácticamente nos deja sin la posibilidad de clasificar”. Visiblemente afectado, declaró: "En tres partidos seguidos nos han perjudicado de una manera que siento ha sido intencional".Con una postura desafiante, concluyó su intervención: "No me voy a victimizar ni a sentir perseguido, pero tengo certeza de que son conscientes del daño que han hecho. Hemos trabajado en el campo, con méritos deportivos, para clasificar, pero hoy nos han "Dejé sin competir".La indignación de Dudamel ha resonado entre los hinchas y la directiva del Atlético Bucaramanga, quienes exigen respuestas ante lo que consideran una injusticia que afecta no solo al equipo, sino al prestigio del fútbol colombiano.
Video: Que no nos regalen, pero que no nos quiten: Dudamel expresó su malestar por decisiones arbitrales
En una noche intensa en el estadio Alfonso López, Atlético Bucaramanga empató 1-1 con América de Cali en el primer partido de las semifinales de la Copa BetPlay. Con una tribuna llena de hinchas auriverdes, el equipo local vio cómo América de Cali tomaba la delantera, pero logró igualar el marcador en un compromiso cargado de emociones y polémicas arbitrales.El conjunto visitante fue el primero en abrir el marcador, lo que encendió aún más el ambiente en las gradas y llevó a Bucaramanga a presionar por el empate. Finalmente, el equipo local logró emparejar el resultado, dejando el pase a la final completamente abierto para el partido de vuelta, que se disputará en el Pascual Guerrero.Tras el encuentro, Rafael Dudamel, técnico de Atlético Bucaramanga, no ocultó su malestar frente a las decisiones arbitrales. En rueda de prensa, el estratega venezolano expresó su preocupación, asegurando que el equipo fue perjudicado por el juez central, Rojas, al no atender el llamado del VAR en una jugada crucial. “Tengo una preocupación enorme por lo que ha ocurrido hoy. El árbitro no atiende el llamado del VAR. Hay una mano que él sanciona, pero la mano termina siendo claramente de (Yerson) Candelo”, declaró Dudamel, dejando ver su inconformidad.El técnico cuestionó también la falta de revisión de una jugada en la que, según él, Bucaramanga debía haber sido favorecido. “El domingo anterior también nos vemos perjudicados (…) hay un empujón sobre (Michael) Rangel y hay penal y los expertos dicen que cuando hay dos faltas simultáneas se debe sancionar la más grave, que era el penal sobre Rangel”, explicó Dudamel, quien se mostró notablemente molesto con la situación.En un mensaje claro y directo, Dudamel enfatizó que el respeto hacia el gremio arbitral debe ser mutuo y que el club no busca favores, pero tampoco quiere sentirse afectado por decisiones arbitrales. “Con el respeto hacia quienes definen los árbitros, con el respeto hacia un gremio que históricamente hemos respetado (…) que no nos regalen, pero que no nos quiten”, declaró el técnico de Bucaramanga.La tensión se mantendrá en el Pascual Guerrero, donde ambos equipos buscarán el triunfo que los lleve a la final. Con este empate, la llave queda abierta, y Bucaramanga deberá trabajar para lograr una victoria en Cali y dejar atrás las controversias arbitrales que, según Dudamel, han afectado al equipo.
Entretenimiento
Adios a una de las grandes: A sus 77 años murió Paquita La Del Barrio
Este lunes 17 de febrero, a través de un comunicado en sus redes sociales, se confirma el fallecimiento de la cantante Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio . La artista veracruzana murió en su hogar a los 77 años, dejando un legado imborrable en la música mexicana."Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio, en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible" , señala el mensaje acompañado de una fotografía de la intérprete.Nacida el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz, Paquita comenzó su carrera musical a los 30 años con el dueto Las Golondrinas , junto a su hermana. Con el tiempo, su estilo único y sus letras cargadas de fuerza y empoderamiento la convirtió en un ícono. Temas como Tres veces te engañé, Rata de dos patas, Check en blanco y Que me lleve el diablo la consolidaron como una de las voces más representativas de la música ranchera.Aunque el comunicado oficial no especifica la causa de su caída, se sabe que en los últimos años la cantante enfrentó problemas pulmonares. En enero de este año, su gerente, Francisco Torres, confirmó que la artista dependía cada vez más del oxígeno debido a complicaciones derivadas de la exposición prolongada al humo en sus presentaciones."Con el paso del tiempo, se le generó un mal pulmonar. Por eso debe usar oxígeno portátil como medida preventiva, especialmente para dormir" , explicó en su momento.Familiares y allegados han pedido respeto y privacidad en este momento difícil. "Agradecemos de antemano su comprensión y respeto. Descansa en paz, tu música y legado vivirán siempre en nuestros corazones" , concluye el comunicado.Sin duda, la música ranchera pierde una de sus voces más emblemáticas, pero su legado seguirá vivo en cada acorde de sus inolvidables canciones. 🎶
Corte Suprema ordena la captura de 'Epa Colombia' y ratifica condena de 5 años de prisión
La Corte Suprema de Justicia ha ratificado la condena de 5 años y 2 meses de prisión contra la influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, por su participación en actos vandálicos durante las protestas sociales de noviembre de 2019. En su reciente fallo , el alto tribunal no solo confirmó la condena, sino que además ordenó su captura.La condena está vinculada a un video viral en el que Barrera aparece destruyendo con un martillo una estación del sistema de Transmilenio en Bogotá, un acto que fue ampliamente difundido en redes sociales. El tribunal argumentó que, al grabar y difundir el video, Barrera no solo cometió daño en bien ajeno, sino que también instigó a otros a delinquir con multas terroristas, lo que agravó su responsabilidad penal.La Corte también hizo énfasis en que, aunque la influencer había alcanzado notoriedad pública en 2016 por sus videos de apoyo a la Selección Colombia durante la Copa América, fue precisamente la difusión del video de la estación de Transmilenio lo que la llevó a ser procesada. De acuerdo con el fallo, si no hubiera sido por su decisión de grabarse cometiendo el acto vandálico, la joven probablemente no habría sido objeto de acción judicial.Además de la pena de prisión, el fallo incluye una inhabilitación que prohíbe a Barrera ejercer su oficio como influencer durante el tiempo que dure la condena. Esto implica que no podrás utilizar sus redes sociales, donde acumula 5,2 millones de seguidores en Instagram y 3 millones en TikTok. A través de estas plataformas, Daneidy Barrera había consolidado un lucrativo negocio de keratinas y salones de belleza, lo que representaba una fuente significativa de ingresos.La decisión de la Corte marca un hito en el ejercicio de la justicia en Colombia, al reflejar las repercusiones legales de los actos vandálicos cometidos por figuras públicas en un contexto de agitación social. La orden de captura representa una nueva etapa en este caso, que ha sido seguida de cerca por la opinión pública debido a la trascendencia de la influencer en las redes sociales y su controversial papel en los hechos de 2019.
Noticias de Colombia
Ley Cero Cacho en Colombia: infidelidad podría llevar a cárcel, multas e indemnizaciones
En Colombia, la infidelidad sigue siendo un tema que genera tensiones y rupturas en miles de hogares, con consecuencias que no se limitan a lo sentimental, sino que alcanzan esferas económicas, psicológicas y físicas. En ese contexto, se presentó en el Congreso el proyecto de Ley 212 de 2025, denominado “Ley Cero Cacho, Cero Violencia”, que pretende regular y sancionar este fenómeno cuando se convierta en un detonante de agresiones dentro del núcleo familiar.La iniciativa, liderada por la senadora Karina Espinosa Oliver y respaldada por varios congresistas, incorpora la infidelidad como factor asociado a la violencia intrafamiliar. El articulo busca que el Estado intervenga de manera directa, evitando que los episodios de maltrato físico, verbal o psicológico se justifiquen bajo el argumento de una traición sentimental.De aprobarse, las denuncias podrán ser tramitadas por el ICBF, la Fiscalía y las Comisarías de Familia, entidades encargadas de otorgar medidas de protección. Según lo previsto en el Código Penal, cuando haya violencia física o psicológica, se contemplan penas de entre 4 y 8 años de prisión. Además, el agresor tendría prohibido acercarse o comunicarse con la víctima y, en algunos casos, asumir indemnizaciones económicas por los daños ocasionados.La propuesta también resalta los efectos que estas situaciones generan en los hijos, al considerar que las discusiones y agresiones derivadas de la infidelidad afectan directamente la estabilidad emocional de los menores. Las víctimas tendrían derecho a recibir acompañamiento psicosocial y jurídico, así como protección inmediata.El debate sobre este tema trascendió al escenario político con declaraciones del precandidato presidencial Santiago Botero, quien planteó la creación de una “Ley para los cachones”. Según el aspirante, la infidelidad es sinónimo de mentira y representa un problema de confianza que impacta no solo en las relaciones personales, sino también en la vida laboral y política. “El que es infiel en mi Gobierno no cabe, porque es un mentiroso”, afirmó.Aunque la iniciativa apenas comienza su trámite en el Congreso, ya ha despertado posiciones encontradas entre quienes consideran que puede convertirse en un avance para frenar la violencia intrafamiliar y quienes creen que invade la esfera privada de las parejas.
Falleció Fredy Calvache, reconocido periodista colombiano que luchaba contra el cáncer en Suiza
Gobierno Nacional asume control de Drogas La Rebaja. Son cerca de 880 puntos
Me arrepiento: la frase de la madre que dejó a su hija recién nacida en la basura
Alias ‘El Zarco’ habría sido asesinado en enfrentamiento con el ELN
La guerra interna entre grupos armados ilegales dejó como saldo la muerte de uno de los hombres más buscados en la frontera colombo-venezolana. Se trata de José Aldinever Sierra Sabogal, alias “El Zarco”, sindicado por las autoridades como cerebro del atentado frustrado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.Aunque el hecho no ha sido confirmado por las autoridades colombianos, fue la propia Segunda Marquetalia —disidencia de las extintas FARC— la que reveló la noticia a través de un comunicado. Según el documento, El Zarco habría caído junto a otros cuatro integrantes de la temida columna Acacio Medina en una emboscada atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entre las víctimas también estaría un insurgente identificado como Einer. El atentado se dio en región fronteriza entre Colombia y Venezuela En un mensaje cargado de acusaciones, el ala dirigida por alias Iván Márquez no dudó en señalar al ELN como traidor. “Nos atacaron con alevosía, pese a considerarlos compañeros en la lucha por una Colombia en paz y con justicia social”, señala el escrito, dejando al descubierto las profundas fracturas entre las dos organizaciones criminales. Este hecho se suma a una lista creciente de líderes insurgentes caídos en el vecino país desde 2021. En ese sangriento registro figuran nombres como Jesús Santrich, El Paisa, Romaña, Lovo Iván, Kodiak y el propio Iván Márquez, quien sobrevivió a un atentado pero con graves secuelas. Por ahora, ni el Ministerio de Defensa ni la Fiscalía General de la Nación han corroborado la información, y se desconoce el punto exacto donde ocurrió el ataque, aunque fuentes de inteligencia no descartan que haya sido en territorio venezolano, cerca de Arauca. La supuesta caída de El Zarco representa un duro golpe para la estructura de la Segunda Marquetalia, pero también expone la cruenta lucha por el control de rutas y territorios en la frontera. Lo cierto es que, si la noticia se confirma, el hombre que planeó atentar contra un candidato presidencial habría encontrado su final no en manos del Estado, sino de sus propios rivales.
Joven santandereana fue asesinada por sicarios
La madrugada del miércoles 16 de julio, la joven Estefany De los Santos Rodríguez fue asesinada por sicarios que llegaron hasta su vivienda en el corregimiento San Miguel del Tigre, jurisdicción de Yondó, Antioquia, y sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones.El despiadado ataque se perpetró en vísperas de las tradicionales ferias locales, evento que ahora queda empañado por el miedo y la indignación de una comunidad que aún no sale de su asombro ante la frialdad del crimen. Vecinos y allegados describen a Estefany como una mujer alegre y trabajadora, oriunda de Barrancabermeja, conocida por su carisma mientras laboraba como mesera en una reconocida cantina del sector de Puerto Argentina. La noticia ha desatado una ola de mensajes de dolor en redes sociales. Hasta el momento, las autoridades no han entregado pistas claras sobre los móviles del crimen de Estefany. “Estamos activando todas las capacidades de inteligencia e investigación criminal, en trabajo conjunto con el Ejército Nacional. Hay recompensas para quien brinde información”, declaró el teniente coronel Edwin Nieto, comandante del Distrito 1 de Policía del Magdalena Medio. El alcalde de Yondó, Yerson Ariza, hizo un llamado a la calma e insistió en que la Fuerza Pública reforzará la seguridad en el corregimiento. Mientras tanto, el dolor y la zozobra se apoderan de una familia que carga en sus hombros una trágica cadena de muertes violentas. El asesinato de Estefany se suma a la preocupante racha de crímenes que azota a los pobladores del Magdalena Medio, una región donde la violencia parece no dar tregua ni respiro
Murió Sansón, el perro del Ejército que salvó a 36 personas de una mina
En medio del fragor del conflicto armado y la despiadada guerra contra los explosivos ilegales, Colombia despide hoy a un verdadero héroe de cuatro patas. Se trata de Sansón, un valiente perro antiexplosivos del Ejército Nacional, cuya lealtad y coraje lo llevaron a sacrificar su vida por la de 36 personas, entre soldados y campesinos en la vereda La Raya, zona rural del municipio de Yondó, Antioquia.Los hechos se remontan al pasado jueves 10 de julio, cuando un pelotón del Ejército realizaba labores de reconocimiento en un sector minado por grupos armados ilegales, presuntamente integrantes del frente Édgar Amílkar Grimaldo Barón del ELN. Mientras las tropas avanzaban, una potente detonación estremeció la zona, desatando el caos. Fue entonces cuando Sansón, un pastor belga malinois de apenas cinco años, activó accidentalmente un artefacto explosivo improvisado mientras intentaba localizarlo. La explosión le destrozó una de sus patas, pero eso no impidió que, arrastrándose entre la maleza, respondiera al angustiado llamado de su guía y compañero inseparable, el soldado profesional Carlos Eduardo Beleño González. Con esa acción, evitó que la carga mortal cayera directamente sobre los militares y la comunidad campesina, quienes se salvaron de una tragedia segura. Tras ser estabilizado, Sansón fue trasladado a una clínica veterinaria especializada donde luchó por su vida durante seis días. Se le practicó una amputación y el Ejército ya se encontraba gestionando la posibilidad de colocarle una prótesis. Pero el pasado miércoles 16 de julio, su cuerpo agotado dijo basta. El Ejército confirmó su muerte a través de un emotivo mensaje en redes sociales: "Su olfato fue escudo, su valentía, ejemplo. Honor y gloria por siempre."La historia de Sansón ha conmovido al país entero. En Yondó, soldados y civiles lamentan la pérdida de este canino que, con disciplina, nobleza y un instinto protector sin igual, sirvió como guardián silencioso de la vida humana. Su legado deja en evidencia el impacto devastador del uso indiscriminado de minas antipersona y artefactos explosivos en el conflicto colombiano. Hoy, Colombia no solo llora la partida de un perro, sino la de un verdadero símbolo de valor y sacrificio. ¡Honor y gloria eterna al soldado canino Sansón!
Internacional
Tiroteo en una escuela dejó 2 muertos y más de 12 heridos
Un nuevo y sangriento capítulo de violencia sacudió la tranquilidad de la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, la mañana de este miércoles 27 de agosto, cuando un sujeto armado irrumpió en la Escuela Católica Annunciation, desatando un tiroteo que dejó al menos dos personas muertas y más de doce heridas, muchas de ellas en estado crítico.Según el lreporte de los medios internacionales, el horror se desató justo al inicio del día escolar, cuando decenas de niños eran dejados por sus padres en las instalaciones educativas, marcando el inicio de la primera semana del nuevo año escolar. En cuestión de segundos, lo que parecía ser una jornada rutinaria se convirtió en una escena de caos, gritos y desesperación. Testigos aseguran haber escuchado múltiples disparos antes de que el agresor fuera finalmente "neutralizado", según confirmó la Policía de Minneapolis. Las primeras versiones apuntan a que el atacante se habría quitado la vida luego de perpetrar el ataque, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente esa hipótesis. Los servicios de emergencia y el FBI llegaron rápidamente al lugar de los hechos, donde establecieron una zona segura y habilitaron un punto de reunificación para que los padres pudieran reencontrarse con sus hijos. Aunque ya no hay amenaza activa, el ambiente continúa siendo de tensión. Víctimas y conmoción nacional De acuerdo con medios, el balance preliminar habla de al menos dos personas fallecidas y entre 12 y 15 heridos, varios de ellos con lesiones graves. Hasta el momento, ni la identidad del atacante ni la de las víctimas ha sido revelada, mientras las investigaciones continúan. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó su consternación en redes sociales, afirmando: “Estoy orando por nuestros niños y docentes. Es desgarrador que un acto tan cobarde empañe la vuelta a clases”. Asimismo, desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump también reaccionó a los hechos y elogió la intervención de las fuerzas federales: “El FBI actuó con rapidez. Mis pensamientos están con todos los afectados”. Este nuevo ataque escolar vuelve a poner sobre la mesa el debate nacional sobre el control de armas en Estados Unidos. Según datos recientes, el país enfrenta una crisis sin precedentes: más de 15.000 víctimas por violencia armada, con un promedio alarmante de 125 muertes diarias por armas de fuego. La situación se agrava ante el dato escalofriante de que existen más armas que personas en el país, con una media de 120 armas por cada 100 habitantes.
Masacre: 8 personas fueron asesinadas a las puertas de una discoteca
En la madrugada del domingo 10 de agosto, hombres armados irrumpieron en las afueras de una discoteca, ubicada en la provincia del Guayas – Ecuador y descargó una lluvia de balas contra un grupo de personas que compartía tragos en plena vía pública. El saldo es desgarrador: ocho muertos, entre ellos el hermano del alcalde del municipio, y al menos dos heridos graves.Según el reporte de los medios de comunicación ecuatorianos, el ataque ocurrió alrededor de la 1:15 a.m., cuando dos camionetas se detuvieron frente al establecimiento nocturno. Sin mediar palabra, los ocupantes abrieron fuego con armas cortas y fusiles automáticos, desatando el pánico entre quienes disfrutaban la noche. Testigos relatan que el resonar de las balas se escucharon a varias cuadras, y que en cuestión de segundos el lugar se convirtió en un caos de gritos, cuerpos tendidos y vidrios rotos. Entre las víctimas está Jorge Urquizo, hermano del alcalde Ubaldo Urquizo y dueño del local atacado. La policía confirmó que siete personas murieron en el lugar y una más falleció en un hospital local mientras recibía atención médica. Las autoridades hallaron en la escena cerca de 80 casquillos de armas de grueso calibre, prueba de la brutalidad del ataque. Tras perpetrar la masacre, los sicarios huyeron a toda velocidad por una ruta que aún no ha sido identificada. En operativos posteriores, la policía detuvo a un hombre armado con un revólver, pero hasta ahora no hay certeza de su participación directa en los hechos. Los cuerpos, siete hombres y una mujer, fueron trasladados a la morgue de Daule, mientras los investigadores intentan reconstruir el sangriento episodio. La alcaldía decretó luto oficial y expresó su “profundo dolor” por el atentado que golpea al corazón de la comunidad. Este nuevo episodio de violencia se suma a la escalofriante racha de homicidios que vive Ecuador, donde las disputas entre bandas criminales por el control del narcotráfico han convertido al país en uno de los más peligrosos de la región. Pese a los estados de excepción y la presencia militar en las calles, las cifras son alarmantes: solo entre enero y mayo de este año se registraron más de 4.000 homicidios, un récord histórico que refleja una crisis de seguridad sin precedentes.
Exreina de belleza fue acribillada frente a su hija, al interior de un carro
La madrugada del pasado sábado 26 de julio, la ciudad de Manta, en Ecuador, amaneció con una noticia que ha estremecido a todo el país: Esther Gabriela Murillo Cruz, una joven de 25 años que alguna vez brilló en las pasarelas y en importantes certámenes de belleza, fue asesinada mientras viajaba en automóvil con su hija menor y un acompañante.El violento ataque ocurrió cerca de las 3:00 a. m. en la vía Circunvalación. Testigos relatan que dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon sin piedad. Los impactos de bala alcanzaron a todos los ocupantes. Esther, gravemente herida, fue trasladada de urgencia al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero los médicos nada pudieron hacer para salvarle la vida: las balas habían comprometido órganos vitales. Su hija y el hombre identificado como Jesús Steven L. A. permanecen hospitalizados, en estado crítico y con pronóstico reservado. Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han revelado el posible móvil del crimen, pero ya revisan cámaras de seguridad de la zona y no descartan ninguna hipótesis. La noticia fue confirmada por su hermano, Moisés Murillo, quien expresó su indignación y dolor en redes sociales con un mensaje que ha conmovido a miles: “Hoy mataron a mi hermana… sin importar que en el carro iba una niña. No voy a descansar hasta que se haga justicia”. Esther Murillo no solo era recordada por sus coronas como Reina del Comercio (2016), Reina de Pedernales (2017) y Reina del Folklore Manabí (2018), sino también por su carisma y su faceta como madre. En los últimos años se había dedicado a la creación de contenido en redes sociales, donde reunía más de 30.000 seguidores en TikTok y mantenía constante interacción en Instagram, compartiendo su día a día y momentos con su hija. La provincia de Manabí está de luto. La familia clama por respuestas y la comunidad exige a las autoridades resultados inmediatos. Este crimen, que se suma a la ola de violencia que azota el país, deja en evidencia una realidad alarmante: en Ecuador, ya ni la belleza ni la inocencia parecen estar a salvo de las balas.
Perro de 60 kilos atacó y mató a niño de 9 años
Lo que parecía una tarde tranquila terminó en una desgarradora tragedia en la pequeña localidad de Escrennes, a unos 80 kilómetros al sur de París. Un niño de tan solo 9 años perdió la vida tras ser brutalmente atacado por un perro rottweiler de gran tamaño, propiedad de su propia familia.El fatal incidente se registró el pasado sábado, cuando el padre del menor y su hijo mayor salieron de casa para realizar unas compras rápidas, dejando al pequeño bajo el cuidado del animal. Sin embargo, pocos minutos después, un vecino escuchó gritos desesperados y no dudó en llamar de inmediato al progenitor para advertirle que algo terrible estaba ocurriendo. Al regresar, el hombre se encontró con una escena dantesca: su hijo yacía en el suelo, cubierto de sangre, con graves heridas en el rostro, la cabeza y el cuello. El perro, todavía fuera de control, seguía mostrando un comportamiento extremadamente agresivo. Desesperado, el padre tomó un cuchillo y apuñaló dos veces al animal para intentar salvar a su pequeño, pero ya era demasiado tarde. Aunque los servicios de emergencia llegaron con rapidez y trataron de reanimar al menor, este murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, según informó el fiscal adjunto de Orléans, Emmanuel Delorme. La Fiscalía ha abierto una investigación por homicidio involuntario, la cual busca esclarecer si el padre contaba con los permisos obligatorios para tener un perro de raza potencialmente peligrosa como el rottweiler. El can fue sacrificado tras el ataque, y se le realizarán análisis para determinar si padecía rabia u otra enfermedad que pudiera explicar la violencia repentina. En sus primeras declaraciones, el padre aseguró que el animal nunca había mostrado signos de agresividad y que convivía habitualmente con la familia sin incidentes previos. Sin embargo, los investigadores advierten que este tipo de perros, debido a su fuerza y carácter, requieren medidas de seguridad estrictas. La comunidad de Escrennes permanece conmocionada por este terrible suceso, que reaviva el debate en Francia sobre la tenencia responsable de perros peligrosos y las precauciones necesarias para evitar que tragedias como esta se repitan.