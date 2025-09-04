Noticias de Colombia y el Mundo

LO ÚLTIMO

Consejo de Estado anula elección del alcalde de Bucaramanga por doble militancia En una decisión que sacude el panorama político del oriente colombiano, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga. La medida se tomó tras comprobarse que el entonces candidato incurrió en doble militancia durante las elecciones regionales de 2023, violando las disposiciones establecidas en la normatividad electoral del país. El alto tribunal ratificó el fallo de primera instancia emitido por el Tribunal Administrativo de Santander en diciembre de 2024, el cual ya había declarado la nulidad de su elección. Sin embargo, la defensa de Beltrán había interpuesto recursos que prolongaron el proceso hasta este jueves, cuando finalmente se resolvió la disputa con un fallo definitivo e inapelable. Con esta decisión, el actual mandatario deberá abandonar inmediatamente el cargo, interrumpiendo su periodo de gobierno que estaba previsto hasta el 31 de diciembre de 2027. De acuerdo con las pruebas recaudadas, Beltrán habría brindado apoyo abierto a candidatos de movimientos políticos distintos a Colombia Justa Libres, colectividad que avaló su aspiración a la Alcaldía de Bucaramanga. Entre los documentos y videos presentados se evidenció su participación en eventos y manifestaciones públicas junto a aspirantes de otras fuerzas políticas, situación que fue calificada como una falta grave y que vulnera el principio de transparencia electoral. ¿Qué pasará ahora en Bucaramanga? Con la confirmación de la nulidad, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, tendrá la responsabilidad de nombrar en los próximos días un alcalde encargado mientras se convoca a elecciones atípicas. Este proceso se estima que podría realizarse entre los meses de noviembre y diciembre de 2025, generando un nuevo escenario electoral en el que los ciudadanos deberán elegir al sucesor que completará el periodo administrativo. La noticia ha generado reacciones encontradas en la capital santandereana. Sectores afines a Beltrán han manifestado su inconformidad y han cuestionado la decisión judicial, mientras que opositores celebran el fallo como un triunfo de la legalidad y el respeto a las normas democráticas. Analistas locales han advertido que esta transición podría generar un clima de inestabilidad temporal, pero también abre la puerta a la reconfiguración política de la ciudad. Antecedentes del caso En diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander anuló en primera instancia la elección de Beltrán. Desde entonces, el proceso judicial estuvo acompañado de varios recursos legales que intentaron revertir la decisión, incluyendo peticiones de nuevo material probatorio que fueron negadas. Finalmente, el Consejo de Estado resolvió la demanda y confirmó lo que ya se había advertido: que la elección estuvo viciada por la doble militancia. Con esta determinación, Bucaramanga se suma a la lista de capitales colombianas que han enfrentado la salida anticipada de un mandatario por decisiones judiciales relacionadas con irregularidades en procesos electorales. La medida busca enviar un mensaje contundente sobre la necesidad de respetar la normatividad y garantizar elecciones limpias. Impacto en la ciudadanía Para los ciudadanos, la salida del alcalde representa un cambio inesperado que genera incertidumbre sobre la continuidad de proyectos en ejecución, como programas de seguridad, obras de infraestructura y planes sociales. No obstante, se espera que el alcalde encargado garantice la estabilidad administrativa en tanto se elige al nuevo mandatario en las urnas. El caso de Jaime Andrés Beltrán se convierte en un precedente importante en materia electoral y reafirma la capacidad de los órganos judiciales para salvaguardar la democracia. Bucaramanga, ahora, inicia un periodo de transición política que marcará la agenda pública en los próximos meses.El alcalde se refirió al fallo en su cuenta de Twitter